İstanbul’da kar başladı: Rüzgarın hızı artıyor…

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul’da yüksek kesimlerde kar başladı.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’da yoğun kar görülüyor. Silivri’de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

VAPURLARDA İPTALLER VAR

Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. (DHA)