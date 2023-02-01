İstanbul’da kar yağacak mı? Birçok il için kar yağışı uyarısı…

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar, şehir merkezlerinde de yağmasını bekledi. İstanbul’da Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal’da etkili oldu.

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun kıyı kesimleri ve güneyi hariç tüm şehirlerde kar yağışı görülecek. İstanbul’da yağışların karla karışık yağmur olarak sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Tahminlere göre İstanbul’da bu hafta zaman zaman karla karışık yağmur görülse de havanın yeterli soğuklukta olmaması nedeniyle beyaz örtü oluşmayacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz’in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

ÇAMLICA BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası, yeşil alanlar ve evlerin çatıları karla kaplandı. Kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi’nde yürüyüş yapmaya ve hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler olduğu gözlendi.

Kar manzarasını görüntüleyen bir kişi “Kazakistan’dan dün Türkiye’ye geldik. Çamlıca Tepesi’ne çıktık, manzarası çok güzel. Arkadaşlar da çok beğendi. Avrupa yakası da buradan gözüküyor” diye konuştu. (DHA)