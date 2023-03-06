İstanbul’da kayan kamyon, öğrenci servisi ve 12 araca çarptı

Kaza, sat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 2 gün önce sokağın başına park edilen 34 KL 9055 plakalı hafriyat kamyonu bu sabah bulunduğu yerden bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı giden hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen 34 LFU 398 plakalı servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi.

Kazada servis minibüsündeki öğrenci Şüheda Melek İpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şüheda Melek İpek’in hayati tehlikesi olmadığı durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi. Olay yerine gelen hafriyat kamyonu şoförü Enes Ahmet E. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hafriyat kamyonunun biranda hareket ederek servis minibüsüne çarpması çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

“DEPREM OLUYOR, BİNA YIKILIYOR ZANNETTİK”

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Baran Güleryüzlü, “Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Deprem oluyor, binalar yıkılıyor zannettik. Camdan baktığımızda bu kazayı gördük. Kamyonun freni patlayarak araçları biçerek gelmiş. Araçların hepsi park halindeydi. Benim aracımda kullanılamaz hale gelmiş. Kamyonda park halindeymiş. Aşağıya 500 metre sürüklenmiş. Servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı. Durumu iyi” dedi. (DHA)