İstanbul’da kimyasal sızıntı iddiası: Hastanelere götürülüyorlar

Esenyurt’ta kimyasal sızıntı olduğu iddia edilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi. 11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)
Esenyurt’ta kimyasal sızıntı olduğu iddia edilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi. 11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)
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