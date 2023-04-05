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5 Nisan 2023
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İstanbul’da kimyasal sızıntı iddiası: Hastanelere götürülüyorlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Esenyurt’ta kimyasal sızıntı olduğu iddia edilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi.  11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

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