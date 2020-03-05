İstanbul’da kış bilançosu belli oldu: 39 ilçenin 33’ünde doğalgaz tüketimi azaldı

2019’da yapılan yüzde 30,4 oranında zammın ardından İstanbul’da doğalgaz için kış bilançosu belli oldu.

Bu kış, geçen kışa göre İstanbul’un 39 ilçesinden 33’ünde doğalgaz tüketimi azaldı. 2019’un Aralık ayı ile 2020’nin Ocak ve Şubat aylarını kapsayan üç aylık kış döneminde Adalar, Arnavutköy, Başakşehir Çatalca, Sultanbeyli ve Şile dışındaki tüm ilçelerde doğalgaz tüketiminde düşüş kaydedildi.

İGDAŞ’ın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre, İstanbul genelinde bu kış toplam doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalarak 3,1 milyar metreküp oldu.

İstanbul’un nüfusu 2019’da 2018’e göre 451 bin kişi artarak 15 milyon 519 bin 267’ye ulaşmasına ve ekonominin son aylarda önceki dönemlere göre görece toparlanma işaretleri vermesine rağmen, kentteki doğalgaz tüketimi düşmüş oldu. Aralık ve ocakta hava sıcaklıklarının bir önceki seneye göre yüksek seyretmesi de gaz tüketiminin düşüşünde etkili oldu.

TÜİK’in 2019 verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sı yaşadığı İstanbul, Türkiye’de milli gelirin üçte birini üretiyor.

İşte İstanbul’un 39 ilçesinde kış aylarının doğalgaz bilançosu:



1 YILDA 5 KEZ ZAMLANMIŞTI

2018’de TL’de büyük değer kaybı ve faizlerde sert yükselişle başlayan ekonomik krizle birlikte, 1 Ağustos 2018-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında doğalgaz fiyatları beş kez zamlanmıştı.

2018 yılında doğalgaz fiyatlarına 1 Ağustos, 1 Eylül ve 1 Ekim’de olmak üzere 3 defa yüzde 9 oranında zam geldi. 2016 yılında 0.992 TL olan doğalgaz metreküp fiyatı 2019 yılına gelindiğinde 1.291 TL’ye çıkmıştı.

Sadece 2019’da gelen zam yüzde 30,4’ü bulmuştu.



2019’un yaz aylarında yapılan bu zamlar hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaştığı kış aylarında aile bütçesinin en büyük gider kalemlerinden oldu.

2019 yılı genelinde de İstanbul’un 39 ilçesinin 38’inde doğalgaz tüketim miktarı azalmıştı. Doğalgaz tüketiminin arttığı tek ilçe Şile olmuştu.



TÜRKYILMAZ: BİRDEN FAZLA ETKEN ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

sozcu.com.tr 2019 yılında İstanbul’un 39 ilçesinin 38’inde doğalgaz tüketiminin azaldığını yazmıştı. Söz konusu haberde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kullanılan doğalgaz miktarının ekonomik krize bağlı olduğunu belirten Türkyılmaz, “Birden fazla etken etkili olmuş olabilir. Sadece konut tüketimi verisi olmadığı için doğalgazdan elektrik üretimi ve sanayi üretiminde yaşanan yavaşlama sonucu bu rakamlar ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

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