İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL (AA) – Kovid-19 tedbirleri kapsamında akşam saat 19.00'da başlayıp sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.50'de trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedilen kentte, ana arterler ve caddelerde trafik arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu D-100 karayolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Karayolun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.

Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

Anadolu Yakasında ise D-100 karayolu ve TEM otoyolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunun Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz istikametinde trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluşurken, marketlerde alışveriş yoğunluğu gözlendi.