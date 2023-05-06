58 F
Los Angeles
5 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul’da lojistik deposunda yangın

İstanbul’da lojistik deposunda yangın

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Yangın, saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerindeki bir lojistik deposunda çıktı.

İhracat ürünlerinin olduğu öğrenilen alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 bin metrekare olduğu bilinen deponun geneline yayılan alevlere müdahale etti.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında, ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,493BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States