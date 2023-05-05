İstanbul’da metro seferlerine miting düzenlemesi

İBB şirketi Metro İstanbul, 6 Mayıs Cumartesi günü Millet İttifakı’nın Maltepe’de, 7 Mayıs Pazar günü Cumhur İttifakı’nın Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceği mitingler için seferlerinde özel düzenleme yaptı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Miting, konser, maç gibi yoğun katılımlı tüm etkinliklerde İstanbul Valiliği ve emniyeti ile koordinasyon hainde ek tedbirler özel sefer planlamaları yapılmaktadır. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Teknofest etkinliğinde olduğu gibi 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe etkinlik alanında ve 7 Mayıs Pazar gülü Atatürk Havalimanı’nda yapılacak etkinlikler için de düzenlemeler yapılacaktır” denildi.

HAFTA İÇİN YOĞUN SAAT DÜZENİNDE ÇALIŞACAK

Buna göre 6 Mayıs Cumartesi günü, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hafta için yoğun saat düzeninde çalışacak. Kartal ve Küçükyalı istasyonlarında aktarma yapılarak Maltepe etkinlik alanına ulaşılabilecek. M8 Bostancı- Dudullu metro hattı da gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak.

RİNG SEFERLER DÜZENLENECEK

7 Mayıs Pazar günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacak. Ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile birlikte saatte 14 seferle yolcular direkt olarak Atatürk Havalimanı istasyonuna ulaşacak.

İZDİHAM ÖNLEMİ

Açıklamada kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyer kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınabilmesi için İstanbul Valiliği’ne gerekli bariyer ve emniyet personeli için talepte bulunulduğu da bildirildi.