İstanbul’da metronun risk altındaki viyadüklerine kredi engeli

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, sosyal medya hesabından büyük depremi bekleyen İstanbul’un en eski metrosu Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Alpkökin hattın deprem riski taşıyan viyadüklerini güçlendirmek için hazırladıkları projeye kredi onayı beklediklerini açıklayarak “İstanbul’un en eski metrosu M1A hattı deprem sonrası lojistik olarak önemli bir alternatif olan Atatürk Havalimanı’na ulaşımı sağlıyor. M1A Hattı viyadüklerinin depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili tüm detay projeleri hazır, kredisi için İller Bankası’nın onayı bekleniyor” dedi.

AĞUSTOS AYINDAN BERİ ONAY BEKLİYOR

Edinilen bilgiye göre İBB’nin hazırladığı “M1A Metro Viyadükleri Davutpaşa ve Merter Deprem Güçlendirme Projesi” için kredi talebinin ön incelemesi yapılıp onayı verildikten sonra, Ankara’ya İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığı’na iletildi. Dosya, 2022 yılının Ağustos ayından beri onay için bekliyor.