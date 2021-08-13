İstanbul’da minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Sultangazi’de, gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:58 – 13 Ağustos 2021

İstanbul’da minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

Çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören Cebeci Mahallesi sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

Bazı mülteciler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 25’e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.

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