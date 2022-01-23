İstanbul’da motosiklet ve elektrikli scooter yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında “Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER YASAĞI

Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı yeni paylaşımda İstanbul için alınan motosiklet ve elektrikli scooter kararını duyurdu. Yerlikaya, şunları belirtti:

* İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.

‘SİPARİŞİ DURDURUN’ KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken, zorlu iklim şartlarında çalışmaya devam eden motokuryeler adına ‘Karda siparişi durdurun’ kampanyası başlatılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da çağrılara destek vererek, “Sevgili İstanbullular, öncelikle hava muhalefetinin yoğun olduğu anlarda sizleri sipariş vermemeye davet ediyorum” demişti.

Motokuryelere de seslenen Kaftancıoğlu, “Kurye kardeşim uygun olmayan koşullarda çalışmanız için zorlanırsanız eğer bize ulaşın, hukuk komisyonumuz yanınızda olacaktır” mesajını vermişti.

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