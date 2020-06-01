İstanbul’da müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinden Arnavutköy Bolluca Mahallesinde bir lokanta yaşandı. İddiaya göre, yolda karşılaşan lokantanın sahibiyle eski çalışanı E.T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

LOKANTAYA SALDIRDI

Yaşanan tartışmadan bir süre sonra eski çalışan E.T., evine giderek pompalı tüfeği alıp içerisinde müşteri bulunan lokantaya saldırdı. Saldırı sırasında lokantada bulunan müşteriler ve çalışanlar sağa sola kaçışırken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında E.T. ve yakınları olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, vatandaşları uzaklaştırdı.

Lokantada incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli E.T.’nin ilk ifadesinde silahı göle attığını söylediği öğrenildi.

“MUTFAĞA KAÇARAK KURTULDUK”

Olay esnasında lokantada bulunan ve işletme sahibinin akrabası olan Ayhan Veysel, “Bugün yolumuzu kesti E.T., orada biraz tartıştık. Tartıştıktan hemen sonra evindeki pompalı silahını alarak müşterilerimiz içerideyken bize saldırdılar. Bizler mutfağa kaçarak kurtulduk” İfadelerini kullandı.

Saldırı esnasında dükkanda bulunan Galip Bahadır ise, “Benim amcaoğlu ile aralarında bir alacak verecek mevzusu vardı biz paralarını ödememize rağmen bizde haraç istediler. Dükkanımıza pompalı ile saldırdılar ve en yakın bendim, boynumdan biraz yaralandım ve üstüne sandalye atarak arka tarafa doğru kaçtım. Üzerime 5 el ateş etti. O gittikten sonra kardeşi F.T. dükkanımıza geldi ve bıçakla bize tekrar saldırdı” şeklinde konuştu. İHA

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