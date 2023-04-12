İstanbul’da Nisan sonunda 60 yeni metrobüs sefere çıkıyor

İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda İETT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu için 104 kabul 114 ret oyu kullanıldı. İlgili yasaya göre faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

1 MİLYAR 250 MİLYON YOLCULUK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İETT Genel Müdür Vekili İrfan Demet faaliyet raporunu Meclis’e sundu. Demet, İETT ve özel taşımacılık araçları ile 800 farklı hatta, günlük 55 bin sefer yapıldığını, yılda 475 milyon km kat edilerek, toplam 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini kaydetti. İETT filosunda 2 bin 613 otobüs, 696 metrobüs ve Adalar’da 120 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 429 araç bulunduğunu açıkladı. Özel taşımacılık filosunda da toplam 3 bin 41 araç bulunduğunu belirtti.

YOLCULUK SAYISI YÜZDE 50 ARTTI

Demet, İETT’nin yıllık yolculuk sayısının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla, 422 milyondan 628 milyona yükseldiğini, özel taşımacılıkla beraber toplam yolculuk sayısının 1 milyar 250 milyona ulaştığını ifade etti.

2022’DE 160 METROBÜS ARACI

İstanbul’un en önemli toplu ulaşım hatlarından olan metrobüste günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşındığını ifade eden Demet “2022 yılında 100 adedi tek körüklü, 200 yolcu kapasiteli, 60 adedi ise çift körüklü, 280 yolcu kapasiteli olmak üzere, yerli üretim 160 adet, yeni metrobüsü hizmete aldık” dedi.

60 METROBÜS NİSAN SONUNDA SEFERLERE BAŞLIYOR

Demet bu yıl içinde hizmete alınacak metrobüs araçlarıyla ilgili de bilgi verdi. Mart ayı itibariyle yerli üretim, 200 yolcu kapasiteli, 21 metre uzunluğunda 20 adet aracın filoya katıldığını belirtti. Demet, “280 yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda, 12 adet metrobüs de, ihalesini yaptığımız 2021 yılı fiyat avantajı ile, yolcularımızla buluşturacağız” dedi. Geçtiğimiz Aralık ayında ihalesi yapılan, 280 yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda, yerli üretim toplam 60 adet metrobüsün Nisan sonundan itibaren, teslim almaya başlayacaklarını kaydetti.

120 YENİ OTOBÜS ALINACAK

Demet, otobüs filosunu güçlendirmek için de ihaleye çıkacaklarını belirterek 12 metre uzunluğunda, 120 adet yeni otobüs alacaklarını ifade etti.

Adalar ilçesinde kullanılan elektrikli araçlar hakkında Demet şu bilgileri verdi:

* “150 km menzile sahip, 50 adet Adamini aracımızı, 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle yolcularımızla buluşturacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği projesi kapsamında; 120 km menzile sahip, 60 adet Adabüs sözleşmesi de imzalanmış olup, 2024 Mart ayında Adalar’da hizmet etmeye başlayacak. Böylece, Adalar’daki tüm araçlarımız, tamamen elektrikli, çevreci, tescilli ve yerli üretim araçlardan oluşacaktır.”

262 YENİ ARAÇ FİLOYA KATILACAK

Demet “Özetle, 2023 yılı içerisinde; 92 adet yüksek kapasiteli metrobüs, 120 adet solo otobüs, 50 adet Adamini olmak üzere toplam 262 yeni araç, filomuza dahil olacak” bilgisini paylaştı.

AKARYAKIT GİDERLERİ: 2.8 MİLYAR

İETT’nin özel taşımacılık araçları hariç, 137 milyon litre akaryakıt aldığını ve bu akaryakıt için 2 milyar 880 milyon lira ödeme yaptıklarını açıklayan Demet “Kurumumuz, akaryakıt alımlarında, yüzde 18’si KDV olmak üzere, ÖTV ile birlikte, toplam, yüzde 25 vergi ödemektedir. Yani, akaryakıt giderimizin 4’te 1’ni vergi oluşturmaktadır” dedi. Demet, İETT’nin 2022 yılı gider gerçekleşmelerinin 8 milyar 930 milyon 384 bin 474 TL, gelir gerçekleşmesinin ise 6 milyar 709 milyon 682 bin 438 lira olduğunu söyledi.

“2.5 YILDIR 300 OTOBÜS İÇİN KREDİ ONAYI BEKLENİYOR”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İBB’nin 300 otobüs almak için 2.5 yıldır kredi onayı beklediğine dikkat çekerek “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu engelli koşuyor. Bu gecikme, İstanbul halkının ulaşım konforuna darbe. Yeryüzünde böyle bir örnek yok” dedi. Sarı, AKP döneminde adedi 1.2 milyon avroya satın alınan 50 adet phileas marka metrobüs aracı yüzünden 65 milyon avronun çöpe gittiğini de hatırlattı.