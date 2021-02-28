İstanbul'da nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyi buluşma bahanesiyle evine çağırıp darbederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat'ta Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan M.T. (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı Emine K. (33) ile buluşmak için İstanbul'a geldi.

Kadının evine giden M.T, eve gelen 3 kişi tarafından silahla teşhir edilerek darbedildiğini, içinde 1500 lira bulunan cüzdan ve banka kartlarının alındığını, evden ayrıldıktan sonra hesabını kontrol ettiğinde 93 bin 500 lirasının hesaptan çıktığını polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri baskınla 4'ü yaşı küçük, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve 640 lira ele geçirildi.

Yaşı küçük 4 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede başka mağdurlara ait işkence ve müstehcen görüntüler olduğu belirlendi.

Kimlikleri belirlenen mağdurlardan 5'i gerekli işlemler için emniyete çağırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nitelikli yağma suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.