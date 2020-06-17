İstanbul'da okullar, LGS kapsamında yapılacak sınava hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, 281 bin 856 öğrencinin, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava gireceği 1731 binada son hazırlıklar yapılıyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bu yıl 281 bin 856 öğrenci, 1731 binada sınava girecek, sınavda 56 bin 73 sınav görevlisi bulunacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sınavın sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Vefa ve Haydarpaşa liselerinde, sınav yürütme komisyon üyeleri, görevli şube müdürleri, maarif müfettişleri ile bina sınav sorumlularının katımıyla toplantı yaptı.

Toplantılarda, Merkezi Sistem Sınav Yönergesi LGS Kılavuzu ve Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili yayımladığı yazılar gözden geçirilerek, pandemi döneminde gerçekleşecek sınav öncesindeki özel önlemler ve detayların aktarılması konusuyla bina sınav sorumlularının dikkat etmeleri gereken hususlar ele alındı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gerekli tedbirleri almak için hassas davrandıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu süreçten önce birçok sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ancak pandemi nedeniyle 2020 LGS için daha titiz olmamız gerekiyor. Bu yıl salon sayılarımız artırıldı. Ayrıca çocuklarımız kendi okullarında sınava giriyorlar. Böylece adres aramak, geç kalmak veya bilmediği bir yere gitmek gibi bir durum söz konusu olmayacak. Çocuklarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Onları yönlendirirken, onlara birtakım açıklamalar yaparken kendilerinin moral ve motivasyonunu daima göz önünde bulundurmalısınız. İşimizde hassas davranırken önceliğimiz her bir öğrencimizin kendini iyi hissetmesi olmalıdır."

Binalarda ve sınav salonlarında dikkat edilecek hususların son derece açık ve net olduğunu aktaran Yazıcı, sınav sorumlusunun, görevlendirildiği binada sınavın yönetmelik ve yönergelerde belirtildiği şekilde yapılmasından sorumlu olduğunu hatırlattı.

Yazıcı, bina sınav görevlisinin, bina sınav komisyonu üyelerinin, sınav salon görevlilerinin ve öğrencilerin sınav sürecinde sorabilecekleri sorulara ve karşılaşılması muhtemel sorunlara çözüm üreteceklerini dile getirerek, kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

– Pandemi tedbirleri

Toplantılarda, merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlatan sunumlar yapıldı.

Buna göre, öğrenci velileri sınav binası bahçelerine girmeyecek, sınav binasında kaymakamlıkça onayı alınmış görevli personel haricinde kimse bulunmayacak ve sınav yapılacak binanın girişinde hijyen koridoru oluşturulacak.

Kovid-19 tanılı öğrencilere ilişkin velilerin başvurularının olması halinde gerekli tedbirler alınacak.

Öğrenciler, resim zorunluluğu olmayan geçerli kimlik belgelerine uzaktan bakılarak, ellerine dezenfektan sıkılıp maske verilerek sınav binalarına alınacak.

Sınav salonlarında yedek maske ve el dezenfektanı bulundurulacak. Salon görevlileri sınav süresince tıbbi maskelerini usulüne uygun olarak takacak. Sınav başladıktan sonra maske takma konusunda güçlük çeken çocukların da maskelerini çıkarabilecekleri hatırlatılarak, çocuklar arasındaki sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Soru kitapçığı gibi temas gerektiren tüm işlemlerde cerrahi eldiven kullanılacak.

Öğrenciler, 45 dakikalık arada, öğretmenler gözetiminde okulun bahçe, kütüphane, spor salonu gibi diğer donatılarında sosyal mesafeye uygun olarak vakit geçirebilecek.