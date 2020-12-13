İstanbul’da olaylı gece! Biri kişi vuruldu, yedi kişi gözaltında

Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli’ye bağlı Mecidiyeköy Mahallesi’nde yaşandı. Bir binanın zemin katında aynı evdeki bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü.

Şahıslardan biri belinden çıkardığı silah ile arkadaşı Selçuk Durna’ya ateş açtı. Kavgada yaralanan Durna yere yığılırken silahlı şahıs ticari taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonrası kaçan dördü kadın yedi şahıs yakalanarak gözaltına alındı. (İHA-DHA)