Kategoriler
Gündem

İstanbul’da ölü bulunan İngiliz ajanının ölüm sebebi belli oldu

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier’in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.  

Adli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı. Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

İstanbul’da ölü bulunan İngiliz ajanının ölüm sebebi belli oldu

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier’in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERÖlü bulunan İngiliz ajanın ofisine gizemli kargo!Ölü bulunan İngiliz ajanın ofisine gizemli kargo!

Son güncelleme: 14:47 16.12.2019

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?