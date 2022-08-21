İstanbul’da operasyon: 23 gözaltı

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Alaturka Online
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İstanbul Fatih’te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da operasyon: 23 gözaltı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi’nde, onlarca odası bulunan eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda koçbaşı kullanılarak girilen odalarda, 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi.

23 şüpheli emniyete götürüldü. Polisin konuya ilişkin çalışması sürüyor. (DHA)

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