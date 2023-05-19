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19 Mayıs 2023
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İstanbul’da organ ticareti operasyonu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 14 kişinin, yabancı uyruklu kişileri Türkiye’ye getirip sahte belgelerle resmi kurumlardan karar alarak organ ve doku ticareti yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu şüphelilerin, Türkiye’de gerçekleştiremedikleri bazı eylemleri ise Gürcistan’da yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bugün yapılan operasyonda, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘organ ve doku ticareti’ suçlamaları nedeniyle adreslerinde arama yapılan 14 şüpheli gözaltına alındı. (ANKA)

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