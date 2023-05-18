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18 Mayıs 2023
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İstanbul’da ‘organ ticareti’ operasyonu 

Alaturka Online
Alaturka Online
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “organ ve doku ticareti” suçuyla ilgili yaptığı çalışmada, kentteki 3 özel hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı.

ORGAN ALICISI İLE VERİCİYİ BULUŞTURUYORLAR

Ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını, hastane çalışanlarının da böbrek alıcısı ve vericisi olanları organize ederek etik kurullarından geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

Çalışmayı derinleştirerek teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, organ nakli olmak isteyen kişilerin donörle buluşturulduğunu ve bu sayede haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

DONÖR VE BÖBREK ALICISI DA YAKALANDI

Hem organ ticareti yapıldığını hem de etik kurullardan evrakların geçirilmesi için böbrek alıcılarından para talep edildiğini belirleyen ekipler, aralarında organizatörlerin de olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya’daki eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticileri M.A.O. ve H.T. ile şüpheliler İ.Ç, D.Ş, M.G, M.M. ve böbrek alıcısı E.Ü, babası F.Ü. ve donör M.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.O, H.T, İ.Ç, D.Ş, M.M. ve M.G. tutuklandı. M.K. adli kontrol hükümleri uygulanarak, böbrek alıcısı ve babası da adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

Alaturka Online
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