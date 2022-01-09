İstanbul’da ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Saldırı anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.

CAMLARI TAŞLAMAYA BAŞLADILAR

Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor. DHA

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