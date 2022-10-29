İstanbul’da oto sanayi sitesindeki patlamaya ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

İstanbul Başakşehir’de araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başakşehir Esenler Sanayi Sitesi’nde ilk belirlemelere göre oksijen tüpünden kaynaklı olduğu düşünülen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ve yetkilisi M.N.K, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.” denildi. (AA)

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