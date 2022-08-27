İstanbul’da otoyolda ters yöne girdi

Silivri Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sosyal medyada hafif ticari aracıyla TEM Otoyolu’nda ters yönde ilerleyen sürücüye ait görüntüler paylaşılması üzerine harekete geçti.

Kamera görüntüleri aracılığıyla plakası tespit edilen aracın sürücüsünün Mustafa A. olduğu belirlendi.Bölge Trafik İstasyon Amirliğine çağrılan Mustafa A, hakkında uygulanan cezai işleminin ardından Büyükkılıçlı Jandarma Karakoluna götürüldü. İfadesi alınan Mustafa A, hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Mustafa A, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir başka sürücünün yolda kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Tehdit edildiğini savunan Mustafa A, “Bilmediğim yol olduğu için ileride bir tatsızlık olmasın diye ters şeride döndüm.” dedi.

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