İstanbul’da oy pusulalarında Muharrem İnce’ye ‘çarpı’ tartışması

İstanbul’da oy kullanma işlemleri sürerken, Sultangazi’de bulunan Orhangazi İlkokulu’nda ‘çarpı’ tartışması yaşanıyor.

1096 numaralı sandıkta oy kullanacaklara verilen oy pusulalarında Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce’nin fotoğrafının üzerine tükenmez kalem ile çarpı atıldığının belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.

İddiaya göre, 1096 numaralı sandıkta görevli sandık başkanı, İnce’nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle pusulada İnce’nin üzerine çarpı işareti koydu.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi.

Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

YSK’dan edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

“VATANDAŞIN ÇOK TEPKİSİ OLDU”

Milliyetçi Hareket Partisi’nden görevli Adnan Şahin, “Sabah sandık kurulu üyeleri ile birlikte hazırlıklar yapılırken sandık kurulu başkanı olan öğretmenimiz konuyu yanlış anlamış veya bilinçsiz bir harekette bulunmuş. Adayın çekildiğini düşünerek, kendi inisiyatifi ile bütün oy pusulaların üzerini çizmişler. Sayın İnce ile ilgili kısmı çizmişler. Olayı gördük ve dahil olduk. Diğer parti yetkilileri de konuya vakıf oldular itiraz edildi. Sultangazi İlçe Seçim Kurulu’nu bilgilendirdik. Bununla ilgili ortak karar alındı. Hepimiz imza attık, bu sandıkta kullanılan oyların geçerli olacağına dair tutanak düzenledik. Bu anlamda vatandaşın çok tepkisi oldu, her birine izah etmek durumunda kaldık” dedi. (DHA)