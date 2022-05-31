İstanbul’da Pazar günü Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs’ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Soğuk havaların ardından Mayıs ayı sıcakları bunalttı. Mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi. 1927’den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994’te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, “1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü” dedi.

Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul’da yağış beklenmediğini ifade ederek, “İstanbul’da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul’da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız” dedi.

“GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMAYIN”

Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, “Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“DIŞARI ÇIKMAK İÇİN AKŞAM SERİNLİĞİNİ TERCİH EDİYORUZ”

Sivas’tan İstanbul’a tatil için gelen Nebahat Uğurlu, “Hava çok sıcak. Biz Sivas’tan geldiğimiz için kurtuluşumuz var. İki günlük tatil için geldik, gideceğiz. Biz tadını çıkaranlardanız. Sivas’ta da sıcaklıklar başlamıştı ama, en azından bizim rüzgarımız var” dedi.

Çocuğuyla sahilde yürüyüş yapan Halil Gedikli, “Sıcakla aramız iyi değil, genellikle dışarı çıkmıyoruz. Klimalı ortamı tercih ediyoruz. Akşam serinliğinde çıkmayı tercih ediyoruz” diye konuştu. Havaların ısınmasının yaz habercisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kamil Gedikli, aynı zamanda bu sıcaktan rahatsız da olduğunu ifade etti. (DHA)

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