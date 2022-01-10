İstanbul’da pazar yeri tartışması

İstanbul Gaziosmanpaşa’da pazarcıların yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istememesi tartışma yarattı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, kentteki 462 semt pazarının 425 tanesinin sokak aralarında kurulduğunu belirterek, “Müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. Pazarcı esnafının işi yüzde 75-80 düşüyor” dedi.

Sozcu.com.tr

Geçen hafta Gaziosmanpaşa’da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açmak isteyince gerginlik çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin pazarların sokağa kurulmasıyla yaşanan trafik sıkışıklığı, ulaşım ve otopark sorunları ortadan kaldırmak, iş yerleri ve bina girişlerine pazar tezgahı açılması nedeniyle yaşanan problemleri sona erdirmek gibi amaçlarla 500 Evler Salı Pazarı’nı kapalı pazara taşıdı.

Yaşananlarla ilgili konuşan İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, şunları söyledi:

– İstanbul’da 462 tane semt pazarımız bulunuyor, günde yaklaşık 55-60 tane pazar kuruluyor. Bunların 40-45 tanesi kapalı ve açık alan, geri kalan 425 tane pazarımız sokak aralarında kuruluyor, bunlar semt pazarı özelliğinde. Pazar yerlerinin en büyük özelliği müşterinin ayağına hizmeti götürmesidir. Kapısının önüne kadar mallarımızı götürürüz, orada satarız. Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor yani müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50’yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor.

– Biz bu tür kapalı yerlerde manavlaşıyoruz, manav usulü dönüyor. İstanbul’da yeterince manav var, o zaman manav pahalı satıyor. Bizim özelliğimiz nedir? Biz çok satacağız. Bir ton domates satacak benim bir tezgâhım ki, 50 kuruş kar koyabilsin. Ama günde siz 100 kilo domates satarsanız 2 lira karla satmanız lazım. O da vatandaşın bütçesine yansıyor. Pazarcı da bu tür kapalı yerlere gittiğinde iş yapamıyor.

– Yüzde 80 oranında işimiz düşüyor ve pahalılık geliyor. Kapalı pazarlarda pahalılık geliyor çünkü ona göre mal getiriyor. Arkadaşlarımız bir ton getireceğine, 100 kilo getiriyor. Pazar yerleri dar ve orta gelirli vatandaşların alışveriş yerleri. Buralara belediyelerimizin, hükümetimizin destek olması lazım, onları destekleyici tedbirleri alması lazım. Bizim talebimiz mevcut pazar yerlerinin devama etmesi. Mevcut yerlerimizde biz satışımıza devam edelim, büyük marketlerle rekabet edelim, halka ucuz ürün sağlayalım, pazarlarımızın ışığı sönmesin.

“KAPALI UZAK OLDUĞU İÇİN KİMSE GİTMİYOR”

Pazarcı Mustafa Baş da “Kapalı pazar daha iyi. Çadırı yok, yağmuru önemli değil ama yerine göre yapmaları lazım. Atıp başka bir yerlere götürürse ne olacak? Oraya insanlar nasıl gelecek? Yerine göre yapsalar iyi olur. Eski Bahçeşehir Pazarı vardı. Eskiden orada 100 kasa domates satıyordum, şimdiki yerinde 10 kasa satamazsın, kimse gelmiyor boş pazar” şeklinde konuştu.

Pazarcı Mehmet Güçlü ise, “Açık pazar mahalleye yakın olduğu için herkes gidebiliyor. Kapalı uzak olduğu için kimse gitmiyor. Araba parkı sorunları var, kimse gelmiyor pazarlara. Burası mahalle arasında olsaydı insanların arasından geçemezdin, kalabalık olurdu, şu anda kimse yok. Yüzde 50 iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

“NİYE GİDEYİM ORALARA? HERKESİN BİR SEMT PAZARI VAR”

Pazara gelen Nebahat Boz ise, “Araba yok gidesin, yayan da nasıl gideceksin uzağa? Gidemezsin, açık pazar normal yani” dedi.

Recep Yiğit ise “Açık pazar yeri, hava alıyorsun, daha güzel. Benim evim burada, pazar pazarına gitmiyorum, salı pazarı var gitmiyorum, bekliyorum pazarım gelsin diye. Herkesin bir semt pazarı var. Niye gideyim oralara? Herkesin bir semt pazarı var. Gidemeyen adam var, ayağı ağrıyan adam var, benim hanım evde rahatsız ben nasıl göndereceğim pazara kendim gidemezsem. Eşeğim, atım, arabam yok, gidip kenarda durup alıp geleyim” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Pazar yeri kavgasına polisten gazlı müdahale