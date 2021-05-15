İstanbul'da pazar yerlerinde kapanma saatine doğru yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan İstanbul'daki pazar yerlerinde akşam saatlerine doğru yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, esnaf sabah saatlerinde tezgahını açtı.

Semt pazarlarında gün içinde devam eden hareketlilik, kapanma saatine doğru arttı. Taze meyve ve sebze almak isteyen vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti.

Maltepe'deki Bağlarbaşı pazar alanında tezgahlar, aralarında 3 metrelik mesafe korunarak açıldı. Pazarda toplanma saati olan 17.00'ye doğru daha fazla hareketlilik yaşanırken, görevliler de vatandaşları ve esnafı tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri, esnafa kapanma saatine uymaları konusunda anons yaptı.

Kasımpaşa'daki semt pazarında da saat 17.00'ye kadar vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Bağcılar'da ilçenin çeşitli noktalarına kurulan pazarlarda tezgahlar arasında mesafe olmasına dikkat edildi.

Beykoz Kavacık'ta kurulan semt pazarında ve civardaki marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Zabıta ekipleri, pazarların kurulduğu alanların girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak, alana girenlerin ateşini ölçtü. Maskesi olmayanları pazar alanına almayan zabıta ekipleri, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.

– Kent trafiği sakindi

Gün içerisinde sakin seyreden İstanbul trafiği, akşam saatlerine doğru da aynı şekilde devam etti. Ana yollar, caddeler, sokaklar ve meydanlarda saat 17.00'den sonra sessizlik hakim oldu.

Marketlerin kapanma saatine yakın alışveriş yapanlar ise hareketlilik oluşturdu.