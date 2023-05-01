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30 Nisan 2023
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İstanbul’da platonik aşk cinayeti

Alaturka Online
Alaturka Online
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Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.’ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.’nun evine gitti.

A.U.’yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.’yu sonra da kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U’yu hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.’nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. (DHA)

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