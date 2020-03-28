İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek gasp yapan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlı 6 kişiyi gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Mahallesi'nde polis olduklarını söyleyerek girdikleri evde, bıçak tehdidiyle Pakistanlı 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasbeden 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, elinde poşetle koşan bir kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan ve poşeti yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

İçerisinde para ve çok sayıda cep telefonu olan poşette el konuldu. Gasp olayının gerçekleştiği adrese giden ekipler ise bina önünde 3 Pakistanlının bir kişiyi alıkoyduğunu gördü. Yapılan incelemede, Pakistanlıların gasbedilen kişiler oldukları ve alıkoydukları şüphelinin ise gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirlendi.

Şüphelinin üst aramasında, Pakistanlılara ait telefonlar ile bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edildi.