İstanbul’da PTT arazisi ranta açıldı: Konutlar yükselecek

İstanbul Zeytinburnu’nda PTT Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 19 bin metrekarelik arazi, konut ve ticaret imarına açıldı. Eski PTT binasının bulunduğu arazide 28 bin metrekarelik inşaat yapılacak ve 7 katlı binalar yükselecek.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde “riskli yapı” raporu bulunan PTT Merkez Müdürlük binaları için yeni imar planı hazırlandı. Mülkiyet sahibi PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı.

Parselin “Kentsel Hizmet Alanı/PTT” olan fonksiyonu, “konut, ticaret, park” olarak değiştirildi. Plan değişikliği ile parselin 14 bin 412 metrekarelik kısmı konut ve ticaret için ayrıldı. 10 bin metrekarelik alana konut blokları, 4 bin 323 metrekarelik alan ticari birimler inşa edilecek.

4 bin 551 metrekarelik alan da park olacak. Arazide toplam 28 bin 825 metrekarelik inşaat yapılacak. Binaların yüksekliği 7 kat olarak belirlendi. Alana 516 kişilik nüfus gelmesi öngörülüyor.

PARSEL EKONOMİYE KAZANDIRILARAK GELİR ELDE EDİLECEK

Açıklama raporunda plan değişikliğinin amacı “ekonomik ömrünü tamamlamış sağlıksız ve afete karşı güvensiz yapıların iyileştirilerek yaşanabilir çevre oluşturulması, kamuya ait mülkiyetlerin daha fonksiyonel kullanılması, kamu yararı adına bölgedeki Ticaret+Konut ihtiyacının karşılanması” olarak sıralandı.

Mülkiyeti PTT. AŞ.’ye ait olan parselin piyasa değeri yüksek bir kullanıma dönüştürülmesi, ekonomiye kazandırılması, parsel üzerindeki binaların yıkılarak yeniden yapılması, yeniden yapılırken kamu yararı gözetilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Raporda “PTT A.Ş (Yapı Daire Başkanlığı) 05.09.2018 tarihli yazısı ile mülkiyeti şirkete ait arsa, bina gibi gayrimenkullerde yapı emsal artışı, vasıf değişikliği yapılarak kat karşılığı veya gelir paylaşımı modeli ile bu gayrimenkullerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılarak gelir elde edilmesi amacıyla yapılan bu plan değişikliği teklifi ile mer’i plan yapılaşma koşulları aşılmayarak bölge bütünlüğüne hitap etmesi açısından söz konusu parselin ‘Ticaret+Konut Alanı’ fonksiyonuna alınması hedeflenmiştir” denildi.

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