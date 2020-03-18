İstanbul’da rekor oran! Yüzde 52 düştü!

Geçen hafta Türkiye’de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından bir dizi önlem alındı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin başında da “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanmayın” çağrısı vardı. Bu çağrıya uyan vatandaşların büyük kısmı toplu taşıma araçlarını kullanmayı bıraktı.

7.5 MİLYONDAN 3.3 MİLYONA İNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’da toplu taşıma kullanım oranı dün itibari ile yüzde 52 oranında düştü. 3 Mart Salı günü 7 milyon 531 bin 386, 10 Mart Salı günü 7 milyon 51 bin 925 adet yolculuğun yapıldığı İstanbul’da 17 Mart Salı günü 3 milyon 387 bin 150 adet yolculuk yapıldı.

Gün gün toplu taşıma verilerini sosyal medyadan paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul’da vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürmektedir. Resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir” dedi.