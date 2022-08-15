İstanbul’da sabah yağmuru zor anlar yaşattı

İstanbul’da Boğaz çevresindeki bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağmur başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağış başladı. Sabah işe giden vatandaşlar yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, yollarda oluşan su birikintileri sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.
Özellikle Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu. (DHA)