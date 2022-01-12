İstanbul’da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı

İBB Meclisi’nde Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul’da sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanma süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Mecliste Kiptaş Venezia Konutları’nda bulunan 35 lüks konutun satışına ilişkin dosyanın görüşülmesi sırasında da tartışmaların odağındaki TÜGVA tekrar gündeme geldi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptığı oturumda sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanmasına ilişkin teklif oya sunuldu.

29 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca İstanbul’da salgın riskinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarını 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanması, bu haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli intörn doktorlar dahil tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla Adli Tıp Kurumu ve Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da faydalanması teklifi kabul edildi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı konuyla ilgili bilgi vererek 2021 yılında, sağlık çalışanlarının 61 milyon geçiş gerçekleştirildiğini ve 232 milyon TL’lik destek verilmiş olduğunu söyledi.

1.9 MİLYONLUK LÜKS KONUTLAR GÜNDEME GELDİ

Toplantıda; İBB’nin kentsel dönüşümde kullanılmak üzere sosyal konut olarak inşa ettiği ancak lüks konut statüsünde olan yaklaşık satış fiyatı 1.9 milyon lira, daire başı aylık ortalama gideri de bin 200 lira olan taşınmazların satışı için hazırlanan teklif gündeme geldi.

Gaziosmanpaşa’daki Kiptaş Venezia’da yer alan 35 lüks konutun satışına ilişkin teklifte, sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların bu bedeli ve aidatları ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çekilerek boş durumdaki konutların 2017’den beri belediye yıllık yaklaşık 500 bin lira aidat yükü ve yıpranma masrafı yarattığı belirtildi. Lüks konutların belediyeye kaynak oluşturması ve borçlanmadan dolayı oluşan faiz yükünün azaltılması için satışı istendi. Daha önce de gündeme gelen ve çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile müdürlüğüne iade edilen teklif ile ilgili komisyon; kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesinde kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirdi ve satışı uygun bulmadı.

“İBB’NİN KASASINA 1 KURUŞ GİRMESİN DİYORLAR”

Raporun oylanması sırasında tartışma yaşandı. Söz alan CHP‘li Meclis Üyesi Mithat Çelik, konutların lüks olduğuna dikkat çekerek “AKP, İBB kasasına 1 kuruş girecek diye aklı gidiyor. Bu satıştan beklenen gelir 100 milyon lira civarında. AKP engelleme siyasetinden vazgeçilmeli. Buna hakkı yok. İstanbullulara AKP grubunu şikayet ediyoruz” dedi. Hukuk Komisyonu Başkanı AKP’li Muhammet Kaynar, bu konutların deprem riskine karşı kentsel dönüşümde kullanılması gerektiğini söyledi.

KONUT TAKASI TÜGVA İÇİN YAPILMIŞ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Kentsel dönüşüm ve deprem, engellemenin yeni adı oldu. 2022 yılı itibariyle bu konutların aidatı 1500-2000 TL. Bu aidata sahip konutlar bize lüks konut geliyor, Muhammet beye gelmiyor” dedi. Balyalı bu konutların İBB’nin mülkiyetine nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

“Bu lüks konutlar, İBB’ye Kiptaş’tan geçmiş. 2017’de İBB gençlere hizmet etmek içen Eyüp Gençlik Merkezi inşaatına başlamıştı. İnşaat yarısına geldiğinde durduk yere İBB bu parseli KİPTAŞ’a sattı. Karşılığında bu konutlar İBB’ye verildi. KİPTAŞ gençlik merkezini tamamlamadı. 1-2 ay sonra ihale ile satışa çıkardı. İhaleye 3 kardeş vakıf girdi. İhaleyi TÜGVA kazandı. Şimdi Eyüp Gençlik Merkezi, TÜGVA Genel Merkezi oldu. 35 konut da bize kaldı. Muhammet bey de ‘bu lüks konutlar kentsel dönüşümde kullanılsın’ diyor. Satış talebi 4’ünce kez reddediliyor” dedi.

KOMİSYONA İADE KONUSUNDA UZLAŞTILAR

Balyalı bir teklif sunarak “O zaman; 35 konutun satışından gelecek gelirin Mesken Müdürlüğü tarafından yapılacak sosyal konutlarda kullanılması şartı ile satışına onay verilsin” dedi. Kaynar da “Bu konutları satıp reklam için kullanacaklar. İş yapmamanın bahanesi engelleme. Lüks konutlarda da tasfiye edilmesi, kentsel dönüşüme girmesi gerekenler var. Karşı teklifte bulunuyorum. Yakınında spor alanı ve pazar yerinin kamulaştırılması için kullanılması şartı ile satışına onay verelim” teklifinde bulundu. Balyalı, komisyonun dosyayı geri çekmesini ve önümüzdeki aya kadar elde edilecek gelirin vatandaşın yararına hangi alanda kullanılacağını görüşmeyi teklif etti. Bunun üzerine komisyon başkanı Kaynar, raporu geri çekti. Konu önümüzdeki ay tekrar konuşulacak.

BEYOĞLU BELEDİYE İLE PROTOKOL YAPILDI

Oturumda İBB ile Beyoğlu Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü imzalanmasına karar verildi. Protokole göre İBB’ye ait Beyoğlu Arapcami Mahallesi’deki 150 metrekarelik alan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına ilçe belediyesine devredilecek.

KREŞ BAĞIŞI

Ümraniye’de İBB’ye ait parseller üzerine hayırseverler Esra-Zerrin Öztürk tarafından yaptırılacak kreş binasının, adının “Hayrettin Önder Öztürk” olması şartıyla İBB’ye bağışlanmasına onay verildi.

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