İstanbul’da sahte polisin evinde cephanelik çıktı!

İstanbul’da kendisine polis süsü veren bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada Bixi tipi bir ağır makinalı tüfek, 4 adet M16 tipi otomatik silah, balistik yelek, çakar ve sahte TBMM kartı ele geçirildi.

Habip ATAM

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 27 ve 29 Temmuz tarihlerinde silah kaçakçılığına yönelik 2 önemli operasyona imza attı.

İlk operasyon Bağcılar’da düzenlendi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takip eden polis M.Y. ve E.B. isimli şüphelileri 27 Temmuz’da gözaltına aldı. Aramalarda, kuru sıkıdan gerçek silaha dönüştürülmüş 68 tabanca ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SATIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y.’nin suç örgütlerine silah temin ettiği, E.B.’nin ise kuryelik yaptığı belirtildi.

Ele geçirilen silahların, maliyetlerinin ucuz olduğu için suç örgütlerince tek kullanımlık silah olarak tercih edildiği belirtildi.

Çete üyelerinin bu silahları kullandıkları eylemlerin ardından iz bırakmamak için göl ya da denizlere attıkları belirtildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE BAŞLADI

Silah kaçakçılarına yönelik diğer bir operasyon ise 29 Temmuz’da Kadıköy’de düzenlendi.

Polis ekipleri, kendisine polis süsü veren, aracında çakar, siren ve meclis kartı olan bir şüpheli belirledi. Şüpheli takibe alındı. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen bilgiler üzerine organize polisine bilgi verildi.

Polis ekipleri çetelerle bağlantısı olduğu değerlendirilen C.C. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde sahte polis kartı bulundu. C.C.’nin adresinde yapılan arama ise polisleri bile şaşırttı.

AĞIR MAKİNALI SİLAH

Girişinde güvenlik kamerası bulunan evin, bir silah atölyesi gibi kullanıldığı anlaşıldı. Adreste yapılan aramalarda, Bixi tipi ağır makinalı bir tüfek, M16 tipi uzun namlulu 4 silah, 7 av tüfeği, 1 tabanca, bin 658 mermi, 2 bin 500 av tüfeği fişeği, 2 balistik yelek, 4 hücum yeleği, 1 tepe lambası ve siren ele geçirildi.

ÇAKAR VE TBMM KARTI

Şüphelinin çakar ve siren bulunan aracındaki aramada ise sahte bir TBMM kartı ile sahte polis kimliği bulunduğu da öğrenildi.

ÇETELERE SATACAKTI İDDİASI

Organize polisinin yaptığı araştırmasa şüphelinin silahları parçalar halinde batı ülkelerinden getirdiği, atölyeye dönüştürülen evde birleştirdiği anlaşıldı.

Hiçbir suç kaydı olmayan şüphelinin silahları ne amaçlı hazırladığı araştırıldı. Ön incelemede C.C.’nin silahları yüksel fiyatlarla çetelere satmak için hazırladığı tespit edildi.

TERÖR YÖNÜ İNCELENİYOR

Ancak çakar, TBMM kartı bulunması sebebiyle olayın terör yönüyle de incelendiği belirtildi.

Şüphelinin TBMM kartını polisin aracında arama yapmaması için kullanıyor olabileceği de belirtildi.

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