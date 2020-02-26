İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışması sonucunda 15 Şubat’ta gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK’nın eylem hazırlığında olduğu bilgisi ile harekete geçen polis ekipleri, iki şüpheliyi belirledi. Örgütün sözde “Özel kuvvetler” yapısı içerisinde olan 2 şüphelinin M.K. ile A.S.L. isimli kadın terörist olduğu tespit edildi.

SURİYELİLER ADINA SAHTE KİMLİK

Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin de Suriye uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimliklerle illegal olarak Türkiye’ye girdiği tespit edildi.

HEDEFTE ÖNEMLİ NOKTALAR VAR

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin İstanbul’da devlet büyüklerine, valilik ve amniyet müdürlüğüne ait kontrol noktalarına, stratejik ve ekonomik öneme sahip alanlara saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa’da 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığındaki A.S.L. ile M.K. ve şüphelilerle işbirliği yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİLO PATLAYICI

Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 kilo patlayıcı, bombalar için hazırlanan tetikleyici, fünye,2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Gözaltın alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.