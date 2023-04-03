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3 Nisan 2023
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İstanbul’da scooterlar için yeni dönem

Alaturka Online
Alaturka Online

Paris’te e-scooterların kiralanması yapılan referandum sonucu yasaklandı. Kadıköy Belediyesi de geçtiğimiz aylarda vatandaşların şikayetlerine neden olan kaldırımları işgal edecek şekilde park edilmiş scooterları toplamaya başlamıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce de İstanbul’da krize dönen scooterlarla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Gökce, ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attıklarını, hem scooterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Gökce kentte bin 500 park alanı açılacağını ve ilçe belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörlerin de katkı sağlayacağını anlattı.

Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime denk gelen açılış ücretinin de alınmayacağını kaydetti.

HASSAS BÖLGELERE HIZ SINIRI

Gökce diğer önlemleri şöyle sıraladı:

*Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri ‘hassas bölge’ olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek. Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek.

*Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek.

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