İstanbul’da şiddetli kar yağışına karşı önlemlerini artırıyor

Sibirya kökenli soğuk ve karlı hava İstanbul’a giriş yaptı. Sabah saatlerinden itibaren şehrin kuzey ve batısında yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 8 ila 22 kilogram yağış kaydedilirken, rüzgar hızı saatte 60-85 kilometre aralığında ölçüldü.

İl genelinde sıcaklıklar 3 derecelerin altına gerilerken bölgesel kar yağışı geçişleri de başladı. Saat 18.00’den sonra hava sıcaklığının 0 derecelere yaklaşması ile birlikte il genelinde saatte 60-90 kilometre hızıyla fırtına ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartları ile mücadele kapsamında 9 bin 413 personel ve 2 bin 213 araç ile olumsuz hava şartlarına karşın İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Pazartesi sabahı yağmur ve karla karışık yağmura şeklinde gerçekleşecek yağışların, akşam saatlerinde yeniden şiddetli kar şeklinde yağarak Perşembe gününe kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

İBB karla mücadelede olumsuzluk yaşanmaması için 9 bin 649 personel ve 2.275 araç ile görev başında.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında, 598 müdahale noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

İBB Yol Bakım Ekipleri şu ana kadar 815 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı. Yollarda 64 tank solüsyon, kritik noktalarda da 377 adet kutu tuz ise hazır tutuluyor.

Toplam 327 bin ton tuzun 70 bin tonu 39 ilçe ve kamu kuruluşlarına dağıtıldı. 257 bin ton tuz İBB stoklarında yer alıyor.

Öte yandan yağışların etkisiyle saat 15.00’ten itibaren barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 29,48’e yükseldi.

SORUN YAŞANAN NOKTALAR

Olumsuz hava koşullarının yol açtığı sorunları İBB ekipleri anında müdahale ederek çözdü. Yaşanan olumsuzluklar ile ilgili İBB şu bilgilendirmeyi yaptı:

* Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ürgüp Sokak üzeri 4 katlı inşaatın dış cephe duvarının bitişikteki gecekondunun çatısı üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralanmıştır.

* Fatih Vatan Cad. Bezmialem Vakıf Üniversitesi önü Bayrampaşa istikametinde 1 ağacın aydınlatma direği ve yoldan geçen ticari taksi üzerine devrilmesi nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır.

* Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift katlı otobüs geçişlerine kapatılmıştır.

* Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan ihbarlara göre; 9 çatı uçması, 49 ağaç devrilmesi, 6 trafik lambası ve yönlendirme tabelası devrilmesi, 70 tehlike arz eden parça, 5 yolda göllenme ve 11 su tahliyesi yaşandı. İhbarlara İBB saha ekipleri anında müdahale etti.

9 ISINMA NOKTASI

Ayrıca akıllı sistem kazandırılan araçlar da karla mücadeleye katılıyor. Metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yaparken, 9 metro istasyonunda kurulan ısınma noktalarında vatandaşlara çay ikram ediliyor. İETT, metrobüs yoluna özel kar küreme araçlarını hazır bekletiyor. Ayrıca 9 metro istasyonunda vatandaşlar için ısınma noktaları bulunuyor. Yenikapı, Yenibosna, Üsküdar, Kirazlı, Taksim, Ayrılıkçeşme, M8 Bostancı, Sabiha Gökçen, Venezia istasyonlarında bulunan ısınma noktalarında 16.00-21.00 saatleri arasında çay ikramları da yapılacak.

Yoğun kar yağışlarında 40 noktada kumanya ve mobil dağıtım yapan mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulurken; kritik noktalarda konuşlandırılan mobil tuvaletler ile de vatandaşlara hizmet veriliyor.

DÜZENLİ MINTIKA KEŞFİ

İtfaiye de 217 araç 1315 personelle sahada. Rüzgarın şiddetlendiği durumlarda AKOM’la koordineli bir şekilde, tehlike oluşturabilecek, çatı ve dış cephelere karşı düzenli mıntıka keşfi yapıyor.

55 ambulans 165 sağlık personeli sağlıkla ilgili talepleri karşılıyor.

Şehir Hatları da buzlanma riskine karşı iskelelerde kullanılmak üzere toplam 12 ton tuzu hazır tutuyor.

İSKİ su ve atık su hizmetleri için sahada 32 ilçe müdürlüğü ekipleri yer alıyor. Kombine, kuka ve vidanjör gibi araçları dona karşı korumak için de tedbirler de alındı. Ayrıca İSKİ, tüm İstanbullulara su sayaçlarını soğuğa, dona karşı izole etmeleri ve korumaları konusunda mesaj gönderdi. Su baskınlarına karşı hassas noktalarda İSKİ’nin saha ekipleri de teyakkuzda bekliyor.

KARLA MÜCADELEDE AKILLI SİSTEM

İBB iştiraki İSBAK’ın İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki araçlarda gerçekleştirdiği yenilikler karla mücadelede ilk kez kullanılıyor. Araçlar eklenen ileri teknoloji kameralar ve araç içi sistemler anlık görüntü aktarabiliyor. Kullandıkları tuz ve solüsyon ölçülebiliyor. 360 derece sensörlerle güvenli sürüş imkanı sağlanıyor. Görevli personellerin sorumluluk alanlarındaki çalışmalar denetlenebiliyor.

60 NOKTADA BEUS

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi’nden (BEUS) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilen 168 küreme aparatlı traktörler ile köy yolları açık tutulacak.

700 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

İBB, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara kış hizmeti çalışmasını 22 Kasım 2022’de başlattı. Halihazırda 603 erkek, 97 kadın olmak üzere 700 evsiz vatandaş misafir ediliyor.

CAN DOSTLARI UNUTULMUYOR

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar yürütüyor. Haftada 655 noktada, günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor.

5.680 OTOBÜS

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yoğun kar yağışının olduğu tarihlerde ek seferler düzenlenecek. İETT, İstanbul genelinde hizmet veren 2.639’u kendi aracı, 3.041 ü Özel Halk Otobüsü aracı olmak üzere; 5.680 otobüs, 670 metrobüs ve 120 elektrikli aracı İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazırladı. Kar yağışının beklendiği günler için 24 saat esasına göre ilave personeller görevlendirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT ekiplerince kumanya hazırlıkları da yapıldı.

Şehir Hatları’nda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

İBB KIŞ ÇALIŞMALARI MÜDAHALE KAPASİTESİ

Sorumlu Yol Ağı : 4.023 km

Personel Sayısı : 9.649

Araç ve iş Makinesi Sayısı : 2.275 (784 küreme ve tuzlama)

Mevcut Tuz Stoku : 257.000 ton (05.02.2023 itibariyle)

Kutu Tuz (kritik noktalara) : 377 adet

Solüsyon Durumu : 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 168

Kurtarıcı Vinç – Çekici Sayısı : 49 adet (38 kurtarıcı vinç, 11 çekici)

Metrobüs Güzergâhı : 104 km taranan güzergâh, 44 araç ve iş makinesi

Bakım Tamir Aracı : 32 adet

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon