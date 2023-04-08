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7 Nisan 2023
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İstanbul’da silahlı çatışma: Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.


Orhan Gazi Caddesi’nde karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı.Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı.

Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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