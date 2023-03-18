İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak’ta yer alan Giresun Alucra Topçam Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Lokaline gelen maskeli bir kişi, silahla ateş açarak kaçtı.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Faik O, Şerafettin F. ve Hüseyin B. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı. Saldırının failini yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

“ŞAPKALI VE MASKELİYDİ”

Saldırının görgü tanığı Adem Kodal, şapkalı ve maskeli bir kişinin kapıyı açarak içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş açtığını söyledi.

Olayın çok hızlı gerçekleştiğini ve saldırganın da olay yerinden hemen kaçtığını ifade eden Kodal, “Bir kişinin çok kan kaybı vardı. Diğer ikisi iyiydi. Ayakta çıktılar içeriden ve arabalarla hastaneye götürüldüler.” ifadelerini kullandı. (AA)