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18 Nisan 2023
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İstanbul’da sis etkili oluyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Özellikle İstanbul Boğazı’nın Beykoz, Sarıyer Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler de trafikte dikkatli ilerledi. (AA)

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