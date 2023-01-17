İstanbul’da site sakinlerine aidat şoku!

Avcılar’daki bir sitede yönetim aidatlara zam yaptı. Site sakinlerinin iddiasına göre aidatlar Haziran 2022’den beri yüzde 127 zamlandı.

Bugün site sakinlerinden oluşan bir grup, zamları protesto etmek için site içerisinde toplandı yönetim binasının önüne gitti.

Gruptakiler slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Site sakinleri, yönetimde görev alan kişilerin bazı site sakinlerinden vekalet alarak site sakinleri yerine oy kullandığını ve genel kurul toplanmadan zam kararı alındığını dile getirdi.

“YETERLİ HİZMET ALAMIYORUZ”

Site sakini Zehra Muhassıl, “83 metrekare evim. Yarı dönemde 250 TL’ydi 500 TL oldu. Şu anda da 850 oldu. Artışlar TÜFE’nin çok üzerinde kaldı. Sanki kira veriyor duruma geldik. Ben ev sahibiyim. Kiraların 4 bin lira civarında olduğunu tahmin ediyorum. 850 TL’lik hizmetimiz olmadığını düşünüyorum yeterli hizmet alamıyoruz. Kat malikleri ve oturan kiracılara şeffaf davranmıyor. Harcanan paraların nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

“900 TL’DEN BİN 490 TL’YE ÇIKTI”

Site sakini Tarık Akay, “Site aidatımız, 900 TL’ydi bin 490 TL’ye çıktı. Sitemiz kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planına göre yönetilmiyor. Yönetim kararları kendi inisiyatifiyle alıyor, yönetim şeffaf olsun istiyoruz. Bizi hiçbir şeye çağırmıyorlar. Genel kurulda değil, kendileri inisiyatif alarak zam yaptılar. Blok temsilciliği 2018’den beri yapılmıyor” diye konuştu.

“AYLIK AİDAT MİKTARLARI KEYFİ İLAN EDİLMEKTEDİR”

Grup adına basın açıklaması yapan Oğuzhan Avcıata, “Kat mülkiyeti kanunu ve yönetmeliğin zorunlu kıldığı blok temsilcilikleri 5 senedir işleyişiz oldu. 1 kişinin 28 kişiyi temsil ettiği büyük çoğunluğu sahte düzenlendiği düşünülen vekaletlerle yapılan 20 kişinin katıldığı yarım saatte tamamlanan formalite toplantılar haline getirilmiştir. Aylık aidat artış oran miktarları görüşülmeden keyfi ilan edilmektedir” dedi.

“AİDAT ARTIŞ ORANIMIZ YÜZDE 62”

İddiaların odağındaki sitenin yönetim kurulu üyesi Ali İzmir ise, “Sitemizin içerisinde herhangi bir protesto yapanlar 720 dairelik bir sitede 20-25 kişilik katılımla gerçekleşen ve aynı aile içerisinde toplasak 10 daireyi aşmayacak komşularımızdır. 2023 yılında belli başlı gider kalemlerimizde ciddi ve fahiş artışlar oldu. Sitenin gider kaleminin yüzde 70’i personel maliyeti. 1 Ocak’ta personellere yüzde 55 zam yapıldı. TÜİK yüzde 65 enflasyon oranı üzerinde, reel piyasadaysa yüzde 100’ün üzerinde artışlar mevcut. Aidat artış oranımız da yüzde 62. 2022 yılındaki genel kurulda, 2022,2023 ve 2024 yıllarının işletme projelerini hazırlama ve uygulama yetkisi alınarak uygulamalar yapılıyor” şeklinde konuştu.