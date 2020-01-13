İstanbul’da ‘Skunk’ operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu yapan bazı şüphelileri takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, K.E. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında Hibrit esrar olarak da bilinen skunk ele geçirildi.

Araştırmalarında devamında, ise sokaklarda uyuşturucu satan M.Y.’ye ulaşıldı. Şüphelinin de adresine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 15 kilo 246 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve bir de sahte kimlik ele geçirildi.

YÜKSEK ARTIŞ EMNİYET RAPORUNDA

Polisin ele geçirdiği uyuşturucunun kötü kokusu sebebiyle “kokarca” anlamına gelen skunk olması dikkat çekti.

Esrarın üretiminde kullanılan Hint kenevirinin hibritlenmesiyle elde edilen skunk yakalanmasında son zamanlarda gerçekleşen artış dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanan 2019 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda da skunkla ilgili artışa dikkat çekilerek; “2018 yılında narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen skunk maddesi artış göstermiş ve bir önceki yıla oranla %530 artışla yaklaşık 11 ton skunk yakalaması gerçekleşmiştir” ifadeleri yer veriliyor.

1 TON 800 KİLO ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Daha çok Balkan ülkelerinden ve özellikle Arnavutluk’tan kaçak yollarla ülkemize getirilen skunkla ilgili geçtiğimiz yıl İstanbul’da da önemli yakalamalar olmuştu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 ton 800 kilo skunk ele geçirilmişti. Aralık ayında ise, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 290 kilo skunkla birlikte bir şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul’daki yakalamalarda skunk artışını ortaya koyarken, emniyet raporuna göre, ülkemizin hemen her ilinde skunk ele geçirildiği de belirtildi.

BEYİNE ZARAR VERİYOR

Sokaklarda da ele geçirilme miktarı artan skunk, uzmanlara göre, esrardan 10-20 kat daha fazla bağımlılık etkisi olan bir uyuşturucu.

Bağımlılıkla birlikte zararı da yüksek olan skunk; güçlü etkisinden dolayı halüsinasyon yaptığı belirtildi. Yoğun kaygı, panik ve kusma etkisi olan skunkın, beyine büyük zararı olduğu dile getiriliyor.