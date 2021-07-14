İstanbul’da sopalı arazi anlaşmazlığı kavgası

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Alaturka Online
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Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Van’da bulunan arazi nedeniyle akraba olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

EVE SAKLANDILAR

Tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Bir ailenin, kaçıp eve saklanmasının ardından saldırganlar daireye taş atmaya başladı.  Eve saklanan aile üyelerinin dışarı çıkmaması üzerine saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya gruptan bir kişinin sopalarla dövülmesi yansıdı. DHA

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