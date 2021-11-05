İstanbul’da sürpriz görüntü! CHP’li Kaftancıoğlu ile AKP’li Kabaktepe’nin ellerini kaldırdı!

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri başladı. Etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu ülkeye kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü getirmeye az kaldı” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #canankaftancıoğlu #kabaktepe #chp #istanbul #haber #gündem #yurttaştv
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