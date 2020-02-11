İstanbul’da tahsilat çetesine operasyon

İstanbul’da, alacaklarını tahsil etmek amacıyla tanıştıkları Yasin D., ve çetesi tarafından gasp edildiğini iddia eden 5 iş insanı, polise başvurdu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çete üyelerini takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Adresleri belirlenen çete üyelerine yönelik 3 Şubat’ta Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Büyükçekmece’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çete lideri Yasin D.’nin (32) de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Yasin D.’nin adresinde çanta içerisinde 80 bin lira ve tabanca ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin adrese girdiği ve Yasin D.’yi gözaltına aldığı görülüyor. Adreste arama yapan ekipler tarafından bir çanta içerisinde 80 bin lira paranın da ele geçirildiği görüntülere yansıdı.

SAHTE GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞLER

Emniyete götürülerek sorguya alınan çete üyelerinin, önce iş insanlarının alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olacaklarını söyleyerek güven kazandıkları öğrenildi.

Daha sonra iş insanlarına borcu olan kişilerin yakınlarını silahla vurduklarına dair sahte görüntüler çeken çete üyeleri, bu görüntüleri izlettikleri iş insanlarına zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle 5 iş insanının yaklaşık 2 milyon lirasını gasp ettikleri öne sürüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüphelilerden, çete lideri Yasin D., ile birlikte Serhan P., Cemil A. ve Hür B. tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

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