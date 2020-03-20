İstanbul’da taksicilerden corona virüsü eylemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakalarının Türkiye’de de görülmesinin ardından birçok iş yeri çalışanlarına geçici süreliğine izin vermişti. İnsanların dışarı çıkmaması, yolların ve sokakların boş kalmasıyla ticari taksilerin müşterileri azaldı.

200 TAKSİ KONVOY OLUŞTURDU

Müşteri bulamayan ticari taksi sürücüleri taksi plakası ve taksi sahiplerinin aylık ücretleri indirmemesi nedeniyle Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde eylem yaptı. 200 taksi konvoy oluşturup kornalar çaldı.

Beylikdüzü’nde pazar alanında toplanan taksi sürücülerinin virüs tehlikesine karşı 1 metre mesafe ile durmaları istendi. Sürücüler, eylemleri sonrasında sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış tuttu.

Eylem sonrası konuşan taksi sürücülerinden Yunus Başbuğa, aylık 9 bin lira ticari taksi plaka kirası yatırdıklarını ifade ederek, “Şoför kendi sigortasını yatırıyor kurtarmıyor kendisini ve 3 durakta çalışıyorlar. Günlük 25 lira 75 liraya kadar duraklara veriyorlar. Ayrıca araç sahibi de 550 lira istiyor araç sahibi de bu parayı centerlara plaka sahiplerine veriyorlar. Buradaki amacımız kazanç varsa herkes kazansın zarar varsa sıkıntı varsa herkes o sıkıntıyı çeksin. Bu genel bir sıkıntı. Bu krizi hep birlikte atlamak paylaşmak istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızın seçim öncesi verdiği bir vaat vardı. Piyasaya plaka sürecekti ihale açacaktı. Bu 9 bin liralık aylık kira ücreti aşağıya çekilecekti. Daha bu durum gerçekleşmedi. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Araçlarla yarışıyor kaza riski artıyor. Ayrıca kaza yaptığı zaman araç masrafını şoför karşılıyor” dedi. (DHA)