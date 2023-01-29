İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.Ç ve İ.E’nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objelere müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şahısların tarihi eserleri Göktürk mahallesinde bulunan iki ayrı adreste sakladığı tespit edildi.



108 ADET ESER ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu şüpheli şahısları takibe alan Jandarma ekipleri tarafından şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; Bizans ve Roa dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 adet eser ile Osmanlı dönemine ait olduğu dmeğerlendirilen 7 eser olmak üzere toplam 108 adet tarihi nitelikli eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden olduğu tespit edilen 108 adet sikke ve obje olduğu değerlendirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Yakalanan şüpheliler F.Ç. ve İ.E., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.