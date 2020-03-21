İstanbul’da tepki çeken görüntü! Üstelik temizlik işçisi

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken tüm dünya virüsün önüne geçilip yok edilmesi için çaba harcıyor. Vaka sayısının 640’a, ölü sayısın ise 9’a çıktığı Türkiye’de de neredeyse tüm kaynaklar virüsün yayılmasının önüne geçmek için seferber edilmiş durumda.

Tüm bunlara rağmen hâlâ durumun farkına varmamış insanların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. Bunlardan biri de bugün İstanbul’da kameralara yakalandı.

YOLDAN TOPLADIĞI ÇÖPLERİ METROYA BIRAKTI

Görüntülerde Çekmeköy Belediyesi’nde çalıştığı iddia edilen bir temizlik işçisi, yoldan süpürdüğü çöpleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kontrolünde olan metronun girişine getiriyor. Ayağıyla ittiği çöpleri metro girişine bırakan işçi daha sonra cep telefonu ile bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

MURAT ONGUN PAYLAŞTI

Ne amaçladığı anlaşılamayan işçinin bu hareketine ise sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki gösterenler arasında İBB Sözcüsü Murat Ongun da bulunuyor.

Kişisel Twitter hesabından görüntüleri paylaşan Ongun şu ifadelere yer verdi: “Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz.”

Ongun mesajında Çekmeköy Belediyesi’nin ve Belediye Bakanı Ahmet Poyraz’ı da etiketledi.