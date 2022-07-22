İstanbul’da TIR kuyruğu: Üç şeridi kapattılar

İstanbul Ataşehir’de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde, yurt dışına çıkacak TIR’ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk yaşandı.
Ataşehir’de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde, yurt dışına çıkacak TIR’ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.
Gümrüğe girmek isteyen TIR’lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğü’ne giden yolda bazı TIR sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı.
Çamlıca Gişelerinden itibaren başlayan yoğun TIR trafiği havadan görüntülendi. (DHA)